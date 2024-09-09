Зять заключил брак с тещей: пограничники разоблачили "молодых" на пункте пропуска (фото)

Вопреки всем анекдотам зять стал мужем своей тещи.

Пограничники задержали 28-летнего украинца, который женился на своей 40-летней теще. У женщины инвалидность І группы.

Об этом рассказали сотрудники Госпогранслужбы Украины.

По версии "молодых", они ехали в Варшаву лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались убедительнее.

Фото: Официальный Telegram-канал Госпогранслужбы Украины

Более того, на границе разоблачили намерения пары во второй раз – днем ранее реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники.

"Безуспешно. Судьбу испытали во второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались", — добавили пограничники.

Сообщение про обнаружение признаков уголовного правонарушения направлено в Нацполицию.

Напомним, ЕС вводит новую систему пересечения границ EES. Ранее стало известно, когда заработает система и что она изменит.

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