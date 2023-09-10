Зятя украинского политика Евгения Червоненко заметили на вилле российского олигарха в Швейцарии

С начала 2023 года Алексей Кавылин пять раз выезжал за границу по письмам ГУР Минобороны, к которому якобы причастен его тесть.

Бывшего руководителя управления Государственной фискальной службы в Киевской области Алексея Кавылина, который является зятем бывшего народного депутата и экс-министра транспорта Евгения Червоненко, журналисты заметили в швейцарской Женеве. Он как к себе домой заходил в имение известного российского олигарха, одного из соратников Путина, Вячеслава Кантора.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном на YouTube.

По информации журналистов, с начала этого года Алексей Кавылин пять раз выезжал за границу по письмам ГУР Минобороны, к которому якобы причастен его тесть — украинский политик Евгений Червоненко.

Во время одного из таких выездов за границу, 17 июля 2023 года, он был замечен на вилле на берегу Женевского озера, которая принадлежит одному из самых богатых россиян Вячеславу Кантору.

Свое состояние этот олигарх заработал на государственных ресурсах РФ, в частности на минеральных удобрениях. С 2014 года он активно используется российской пропагандой, из его уст в Брюсселе, Лондоне и Праге звучали нарративы Кремля. После полномасштабного вторжения Кантор попал под санкции ЕС и Британии.

На вопросы журналистов по поводу поездки в Швейцарию на виллу российского олигарха Алексей Кавылин ответил, что такого не помнит, а затем вообще отрицал возможность такого визита.

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Его тесть Евгений Червоненко отметил, что давно знаком с Кантором, поскольку был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, возглавляющим этот российский олигарх. Также он вспомнил, что Кантор помогал Украине во время Оранжевой революции, в частности, был внештатным советником Виктора Ющенко на общественных началах.

Червоненко отказался говорить, где находятся его дочь и зять, заявив, что они взрослые люди. Кроме того, он не подтвердил, что служит в разведке, сказав, что служит в ВСУ.

В ГУР Минобороны на запрос журналистов о возможной службе в этой структуре Евгения Червоненко ответили, что не могут давать имена тех, кто с ними работает.

Напомним, ранее журналисты заметили бывшего народного депутата Вадима Новинского, когда он совершал богослужение в крупнейшем храме Русской православной церкви в швейцарском городе Цюрихе.

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