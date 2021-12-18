Устроил аварию и сбежал из горящего автомобиля: подробности масштабного ДТП в Киеве (фото, видео)

Устроил аварию и сбежал из горящего автомобиля: подробности масштабного ДТП в Киеве (фото, видео)

От столкновения в припаркованных машинах выбило окна, обломки от дверей разбросало по всей дороге.

В Подольском районе Киева в ночь на 18 декабря произошла авария : водитель на скорости вогнался сразу в 10 автомобилей, которые от удара разбросало по всей дороге.

О том, поймали ли виновника — речь идет в сюжете ТСН.19:30.

Отмечается, что автомобили стояли припаркованными вдоль проезжей части. По словам полиции, мужчина на легковом автомобиле мчал по дороге на бешеной скорости и не справился с управлением, задел сначала одно транспортное средство, а затем протаранил еще с десяток.

От столкновения в припаркованных машинах выбило окна, обломки от дверей разбросало по всей дороге.

В то же время автомобиль водителя, спровоцировавшего аварию, от удара сразу начал гореть, а водитель выскочил и бросился наутек.

По словам прохожих, водитель автомобиля, спровоцировавший аварию, стремительно выскочил из машины и скрылся в неизвестном направлении. Между тем, другие водители и работники близлежащих магазинов — с огнетушителями бросились гасить его авто.

В Подольском районе столицы посреди ночи произошло ДТП

На место аварии сразу прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Потерпевших в аварии нет. Владельцев поврежденных авто разыскивают правоохранители.

Приметы водителя также передали патрульной полиции, они его ищут.

Напомним, что харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.

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