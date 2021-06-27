В Черниговской области в результате пожара погибли молодые супруги: двое детей остались сиротами

Вероятной причиной трагедии послужило короткое замыкание электросети.

В Черниговской области под Прилуками в пожаре погибли молодые супруги — 1994 и 1997 годов рождения.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

"26 июня в 22:33 в Службу спасения "101" в г. Прилуки поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Рудовка Сухополвянской территориальной общины, которое находится в 40 км от райцентра. По вызову на место происшествия было направлено отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части г. Прилуки в составе 4 человек личного состава и 1 единицы специальной техники. На момент прибытия дом был охвачен огнем, а крыша упал внутрь здания. Пожарные в 23:20 пожар локализировали, а в 01:05 окончательно ликвидировали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разбора конструкций здания в помещении кухни спасатели обнаружили тела хозяев: 1994 и 1997 годов рождения. Накануне молодые супруги отдали своих двух детей родственникам погостить.

Управление ДСНС в Черниговской области

Управление ДСНС в Черниговской области

Напомним, в городе Мерефа Харьковской области 5 июня утром произошел пожар в частном доме. В огне пострадали мать с младенцем.

В Киевской области от тяжелых телесных травм скончался мужчина, которого нашли во время пожара

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