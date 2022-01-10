В Харькове блогер нарушал правила дорожного движения, чтобы набрать популярность в Сети

В Харькове блогер нарушал правила дорожного движения, чтобы набрать популярность в Сети

Правоохранители оштрафовали парня только за одно нарушение — движение по встречной полосе.

В Харькове блогер снимал видео для инстаграма, как он ездит по встречной полосе, подрезает другие автомобили и объезжает пробки трамвайными путями.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 10 января.

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Есть в аккаунте блогера и видео, где он едет по дороге на ковре, который привязал к автомобилю. Все это не обошло внимание подписчиков, а в конечном итоге и патрульных.

Правоохранители оштрафовали парня только за последнее нарушение — движение по встречной полосе. И пообещали дальше следить за его соцсетью. Так что нарушитель в ответ заявил, что прекратит свои проделки.

Напомним, что в Харькове во время семейной ссоры мужчина пытался сжечь себя заживо.

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