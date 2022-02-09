В Киеве на детской площадке обнаружено тело мужчины без верхней одежды и обуви

В Киеве на детской площадке обнаружено тело мужчины без верхней одежды и обуви

Рядом с телом были разбросаны вещи.

В Киеве на детской площадке обнаружено тело мужчины.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля, примерно в 2:00, в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, жилой массив Осокорки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Человек лежал на земле без обуви и верхней одежды. Рядом с телом были разбросаны вещи.

Труп заметили случайные прохожие.

На место инцидента была вызвана полиция.

На место инцидента приехали криминалисты, выясняющие причины и обстоятельства произошедшего.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, на теле мужчины не обнаружено тяжких телесных повреждений, предварительно – это естественная смерть (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В полиции добавили, что для установления точной причины смерти тело направлено на экспертизу.

Напомним, под Киевом 27-летний мужчина залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото, и получил поражение током от проводов высокого напряжения.

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