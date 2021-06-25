В Киеве на пяти городских пляжах нашли кишечную палочку: где нельзя купаться

В Киеве на пяти городских пляжах нашли кишечную палочку: где нельзя купаться

Загорать можно, а вот в воду эксперты заходить не советуют.

В Киеве на городских пляжах нашли кишечную палочку. Бактерию обнаружили на пяти столичных водоемах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Так, превышение показателей лактозоположительной кишечной палочки обнаружили на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин". "Вербный" и "Пуща-Водица".

"Управление Госпродпотребслужбы рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха — без купания. Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", — отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Однако, как говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 25 июня, отдыхающих наличие кишечной палочки, похоже, не пугает. Более того - не останавливает. На этих пляжах киевляне и дальше купаются целыми семьями.

"Это незначительное превышение. Кишечная палочка живет в каждом организме. У вас, у меня, у всех. Если есть превышение, то мы не рекомендуем купаться, вывешиваем желтые флажки на этих пляжах. Они уже развеваются", - говорит директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля.

Напомним, что на Прикарпатье во время празднования выпускного произошло массовое отравление. Ивано-Франковский центр контроля и профилактики болезней зафиксировал групповой очаг острой кишечной инфекции. Среди 11 больных есть шесть подростков.

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