В Киеве задержали российского диверсанта, который заложил взрывчатку в жилом комплексе

В Киеве задержали российского диверсанта, который заложил взрывчатку в жилом комплексе

Попытку теракта удалось предотвратить.

В Киеве сотрудники Нацполиции и Главного управления разведки Министерства обороны задержали российского диверсанта.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Оккупант с бородой пытался устроить теракт в жилом комплексе "Ривер-Стоун".

Однако кто-то из киевлян заметил, что враг оставил в помещении рюкзак. После полученного сообщения сотрудники Нацполиции и ГУР МО приехали и обнаружили, что там взрывчатка.

Всего в ДРГ было трое. Одного оккупанта удалось задержать, еще двоих сейчас ловят.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: