В Кривом Роге КП "Скоростной трамвай" закупило 15 гробов и крестов

Всё это обошлось в 48 тысяч 425 гривен.
В Кривом Роге КП "Скоростной трамвай" приобрело 15 гробов и столько же крестов. Покупку производили через портал госзакупок.
Об этом сообщает Телеканал D1.
На портале госзакупок Prozorro опубликовали необычную покупку КП "Скоростной трамвай" горсовета Кривого Рога. Предприятие приобрело – 15 наборов для похорон: 15 гробов, 15 деревянных крестов, ритуальных покрывал и платков.
Все это обошлось в 48 тысяч 425 гривен. Торги выиграл ФЛП "Писаренко Александр Андреевич".
Как сообщили ТСН.ua в КП "Скоростной трамвай Кривого Рога", таким образом предприятие помогает своим работникам в сложных ситуациях.
"Согласно коллективному договору предприятие способствует своим сотрудникам (родственникам) в случае смерти в предоставлении транспорта, материальной помощи и похоронной атрибутики. Поскольку все закупки проводятся по системе Прозра, в начале года заключается "рамочный" договор и получение атрибутики производится только по соответствующему обращению работника или его родственников", — прокомментировал ТСН.ua директор коммунального предприятия "Скоростной трамвай" Руслан Божко.
Напомним, что в Кривом Роге школьников будут кормить "золотыми" макаронами. Отдел образования Саксаганского района города закупил для школ и садов района макароны по 71,80 гривен за килограмм.
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