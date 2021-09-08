В медвежьем приюте вблизи Львова появилась новая косолапая жительница: видео

Цирковая медведица получила новый дом.

Пополнение в медвежьем приюте на Львовщине. Новой жительницей там стала Марта. В неволе она была 17 лет. Сначала ее использовали, как циркового медведя, потом Марту выкупил бизнесмен и удерживал на территории ресторана. Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

В приюте говорят, мужчина хорошо относился к медведицы, но Марта жила в небольшом вольере. Потом владелец сам согласился отдать медведицу в приют.

Новости Украины: в медвежьем приюте во Львовской области появилась новая жительница

В приюте говорят, что у Марта есть психологические травмы из-за работы в цирке — периодически она "танцует" или топчется лапами на одном месте. Чтобы она не поддавалась стресу, в вольере сделали большой бассейн, а в игрушки прячут еду.

"То, как она повторяет те же движения, это называется болезнь стереотипии. То есть это так же, как и у людей, когда нервничаем. Болезнь проявляется у медведей после непригодных условий проживания", — пояснила менеджер медвежьего приюта "Домажир" Ольга Федоров.

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