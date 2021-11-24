В одной из школ Обухова учительница начальных классов ударила ученика головой о парту, а другого — била по рукам

В одной из школ Обухова учительница начальных классов ударила ученика головой о парту, а другого — била по рукам

Эксперт отмечает, что в подобных ситуациях общаться со школой, управлением образования родителям нужно исключительно в письменной форме.

В одной из школ Обухова Киевской области учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьный психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

Как защитить своего ребенка в такой ситуации, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 24 ноября.

Бабушка второклассника Екатерина говорит, что была шокирована поступком учительницы, когда внук рассказал, что Лариса Михайловна била его головой о парту и у него шла кровь во рту.

"Я сразу же там в вестибюле ему так вывернула губу, а там побито зубами", — добавила бабушка.

Ее внук учится в обуховском лицее №4 во 2-Б. Ребенка она воспитывает сама. Дима, говорит, сирота: отец умер, а мать бросила.

"Вечером она позвонила мне, я и говорю: "Лариса Михайловна, не бейте больше Диму". Она начала истерически кричать", — рассказывает женщина.

Школа, конечно, не хотела огласки, однако бабушка о травле со стороны учительницы молчать не стала.

"Она начала меня просить не идти никуда, мол, мы все устроим. И Виктория Михайловна начала просить, и секретарша... Нет, говорю, я пойду", — отметила бабушка Димы.

И Дмитрий не единственный, кто попал под горячую руку учительницы. Пинки, унижение, жестокость. Дети постоянно жалуются на агрессивное поведение педагога и даже отказываются ходить в школу.

Один из учеников тоже сказал маме, что их учительница очень кричит: и на него, и на других детей.

После этого одна из мам второклассника решила ходить в школу и слушать под дверью, как проводят уроки. И была шокирована воспитательной беседой школьного психолога с детьми. По словам мамы, детей просили ничего не рассказывать родителям.

Однако у директора школы на это свое мнение: "У нас работает очень хороший, профессиональный психолог и это был урок-игра. Он проводится во всей начальной школе, это не только в этом классе. Речь шла и о друзьях, и о дружбе, и о том, что секреты, которые вам доверил друг, нельзя рассказывать.

Чтобы добиться справедливости, родители объединились с активистами и написали заявление о булинге в полицию и администрацию школы.

В школе отреагировали. "Конечно, ситуация абсолютна недопустима для образовательного учреждения и, как только было обращение родителей, мы, согласно законодательству, созвали комиссию нашу школьную, пригласили всех участников, тех людей, которые были указаны в этом заявлении, собрали у них все показания. Что могли на уровне школы, мы сделали", — заверила директор обуховского академического лицея №4 Виктория Марченко.

Учительница все это время продолжает работать в школе, хотя юрист ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко уверяет: директор имеет право самостоятельно принимать решение об увольнении.

"Директор имеет все полномочия, чтобы по закону прекратить это жестокое обращение с детьми раз и навсегда и уволить этого учителя за аморальный проступок. Если директор этого не делает, а начинает переводить ответственность на полицию, значит директор покрывает жестокое обращение и булинг", – уверен специалист.

Эксперт отмечает, что в подобных ситуациях общаться со школой, управлением образования родителям нужно исключительно в письменной форме, ведь тогда школа обязана будет разобраться и дать письменный ответ.

Довольно часто родители приходят на разговор к учителю, к директору и этот разговор заканчивается ничем, а потом, когда проходит некоторое время, оказывается, что родители вроде бы не обращались, потому что это нигде не зафиксировано.

Но главный совет – прислушиваться к собственным детям, обращать внимание на изменение в их поведении и расспрашивать, что происходит в школе.

Если родители не будут реагировать, это будет продолжаться из года в год.

Имел ли место учительский булинг в этой школе, будет решать полиция, а затем суд. Как минимум учителю грозит выговор или увольнение. Если же будет привлечение к административной ответственности, то будет штраф до 3400 гривен или общественные работы.

Школьная травля: как родителям защитить своего ребенка

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