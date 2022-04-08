В ОРДЛО жителей, которые выехали в Россию, заставят вернуться на оккупированные территории - Генштаб

В ОРДЛО жителей, которые выехали в Россию, заставят вернуться на оккупированные территории - Генштаб

Соответствующее указание местным самопровозглашенным властям дали российские кураторы.

Жители оккупированных территорий Донецкой области, которые в течение января-февраля 2022 выехали в Россию, должны будут вернуться в населенные пункты по месту регистрации / жительства.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в Российскую Федерацию. Согласно указаниям местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации / жительства после двух месяцев пребывания на территории России", - рассказали в Генштабе.

Читайте также:

На Слобожанском направлении враг продолжил блокировать Харьков - Генштаб

На Южнобужском направлении продолжаются бои за Александровку - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Попасное и Северодонецк на востоке Украины - Генштаб ВСУ