В Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода стоимостью 120 миллионов гривен

В Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях арестовали асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям.

В Киеве суд арестовал и передал в управление АРМА асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям. Стоимость переданных активов составляет около 120 миллинов гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях работают ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь.

Эти компании проверяли на присвоение средств государственного бюджета, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выведением за границу, а также возможного финансирования войны в Украине.

В ходе следствия три асфальтобетонных завода, расположенных в Киеве, Житомирской и Николаевской области и принадлежащих упомянутым компаниям, арестовали и передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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