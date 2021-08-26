Вблизи Львова сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда и перевернулись: фото, видео

Авария произошла на станции "Глина-Навария".
Сегодня, 26 августа, недалеко от Львова на промежуточной железнодорожной станции "Глина-Навария" сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда, который перевозил щебень. Всего в составе поезда — 48 вагонов.
Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Пострадавших или травмированных в результате этой происшествия нет, движение не задержано", — прокомментировали нам в ГСЧС.
В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили ТСН.ua, что в результате аварии возникли задержки в движении поездов.
"Есть сход вагонов, никто не пострадал. Там есть небольшие задержки поездов", - сообщили нам в "Укрзализныци".
Более подробную информацию об аварии в пресс-службе пообещали рассказать вскоре.