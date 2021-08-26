Вблизи Львова сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда и перевернулись: фото, видео

Вблизи Львова сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда и перевернулись: фото, видео

Авария произошла на станции "Глина-Навария".

Сегодня, 26 августа, недалеко от Львова на промежуточной железнодорожной станции "Глина-Навария" сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда, который перевозил щебень. Всего в составе поезда — 48 вагонов.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Около Львова сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов грузового поезда

"Пострадавших или травмированных в результате этой происшествия нет, движение не задержано", — прокомментировали нам в ГСЧС.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили ТСН.ua, что в результате аварии возникли задержки в движении поездов.

"Есть сход вагонов, никто не пострадал. Там есть небольшие задержки поездов", - сообщили нам в "Укрзализныци".

Более подробную информацию об аварии в пресс-службе пообещали рассказать вскоре.

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