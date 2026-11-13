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ТСН в социальных сетях

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10–15% компаний утратят статус критически важных и право на отсрочку: интервью с министром Александром Кравченко

10–15% компаний утратят статус критически важных и право на отсрочку: интервью с министром Александром Кравченко

10–15% компаний утратят статус критически важных и право на отсрочку: интервью с министром Александром Кравченко

Министерства и ОГА завершили пересмотр критериев критичности для предприятий, а для части госорганов правила еще дорабатываются. Что именно изменится для бизнеса, кто рискует потерять статус и как теперь будет работать механизм согласования через вновь созданный Координационный центр?

Сохранятся ли обещанные 95% квоты для энергетики и оборонно-промышленного комплекса и с какой даты обновленная система начнет действовать официально? Ответы на самые резонансные вопросы дал министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко в эфире ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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