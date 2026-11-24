120 тысяч за автомобиль, поврежденный взрывом! Реальная история выплаты и нюансы военного КАСКО

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В Международный реестр ущерба уже подано более 200 тысяч заявлений, однако ждать репараций от России за поврежденное или уничтоженное имущество придется годами. Есть ли способ защитить свой автомобиль прямо сейчас? Киевлянин Алексей заплатил 18 тысяч гривен за страхование от военных рисков и после атаки на столицу получил 120 тысяч гривен возмещения. Как работают такие полисы во время полномасштабной войны, что именно они покрывают (от взрывной волны до обломков ракет и дронов), какие существуют ограничения вблизи линии фронта и почему гиганты вроде «Укрпочты» не страхуют свой многотысячный автопарк? Все подробности, пошаговый алгоритм действий в случае прилета и советы экспертов — смотрите в репортаже журналистки ТСН Елены Лоскун.