20% налога на каждую посылку из-за границы! Когда начнет действовать и сколько переплатим

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Верховная Рада поддержала отмену налоговой льготы для заграничных посылок стоимостью до 150 евро – теперь покупки из-за границы ждет дополнительный налог в 20% НДС. Народная депутат и председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эксклюзивном интервью "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" подробно объяснила, с тех пор как начнут действовать новые правила, как маркетплейсы вроде Temu и AliExpress будут взимать этот налог с личными подарками от родных из-за границы.