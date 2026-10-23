Они вырвались из ада! Эксклюзивные кадры крупного обмена «270 на 270»

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«270 на 270»: Украина провела долгожданный и масштабный обмен военнопленными после длительного перерыва! Домой вернулись 261 военнослужащий и 9 гражданских лиц.

Среди освобожденных — нацгвардейцы, в частности рекордное количество бойцов «Азова» с лета 2022 года, пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск. Многие из них получили сфабрикованные приговоры в России и пережили жестокие пытки. Особенно трогательно: среди освобожденных — пятеро защитников, выживших во время теракта в Оленевке. Самому молодому из освобожденных — 24 года, а самому старшему — 63 (один из воинов будет отмечать свой юбилей уже завтра в родной стране).

Первые искренние эмоции, слёзы радости, звонки родным и эксклюзивные подробности прямо с места событий смотрите в прямом эфире журналистки ТСН Натальи Нагорной.