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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
17

Они вырвались из ада! Эксклюзивные кадры крупного обмена «270 на 270»

Они вырвались из ада! Эксклюзивные кадры крупного обмена «270 на 270»

Они вырвались из ада! Эксклюзивные кадры крупного обмена «270 на 270»

«270 на 270»: Украина провела долгожданный и масштабный обмен военнопленными после длительного перерыва! Домой вернулись 261 военнослужащий и 9 гражданских лиц.

Среди освобожденных — нацгвардейцы, в частности рекордное количество бойцов «Азова» с лета 2022 года, пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск. Многие из них получили сфабрикованные приговоры в России и пережили жестокие пытки. Особенно трогательно: среди освобожденных — пятеро защитников, выживших во время теракта в Оленевке. Самому молодому из освобожденных — 24 года, а самому старшему — 63 (один из воинов будет отмечать свой юбилей уже завтра в родной стране).

Первые искренние эмоции, слёзы радости, звонки родным и эксклюзивные подробности прямо с места событий смотрите в прямом эфире журналистки ТСН Натальи Нагорной.

Дата публикации
Количество просмотров
17

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