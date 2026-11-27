4 года без мамы: невероятная история спасения детей из оккупации и РФ

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Крепкие объятия, слезы облегчения и слова свободы. Сегодня с временно оккупированных территорий и России удалось вернуть группу украинцев – 9 несовершеннолетних детей, сопровождавшую внука бабушку и 29-летнюю воспитанницу Олешковского детского дома-интерната. Эта дорога домой длилась две недели и трижды оказывалась на грани срыва. Россияне оказывали безумное психологическое давление, уверяя детей, что в Украине они никому не нужны, а на некоторых из них оккупанты даже скрывали информацию и документы. Возвращение состоялось в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, международных партнеров и Офиса омбудсмана Украины. Подробности сверхсложного спасения и щемящие кадры первой встречи родных – смотрите в репортаже журналистки ТСН Елены Гущик.