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ТСН в социальных сетях

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5 лет в нечеловеческих условиях: что РФ делает с пленными украинскими бойцами и медийщиками

5 лет в нечеловеческих условиях: что РФ делает с пленными украинскими бойцами и медийщиками

5 лет в нечеловеческих условиях: что РФ делает с пленными украинскими бойцами и медийщиками

По меньшей мере 27 гражданских украинских медийщиков и военных журналистов Россия прямо сейчас удерживает в неволе. Всего, по данным Координационного штаба, в плену находятся 45 представителей медиа. Людей незаконно осуждают по сфабрикованным тяжким статьям, отправляют в ссылку в Сибирь и годами держат в нечеловеческих условиях без связи с миром. В Международный день заключенного писателя в Киеве и Львове прошла ежегодная акция "Пустые стулья" в поддержку пленных авторов, журналистов и защитников Мариуполя. Из-за ситуации с безопасностью мероприятие в столице впервые провели в укрытии. Бывшие пленники Максим Буткевич и Роман Борщ, а также родные защитников рассказали о том, что помогает выжить в застенках, как Кремль пытается уничтожить свободу слова и почему о каждом пленнике важно кричать на весь мир. Подробнее – в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

Дата публикации
Количество просмотров
3

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