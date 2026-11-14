5 трансплантаций за сутки: украинские хирурги вновь совершают невозможное

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5 трансплантаций органов за сутки: четверо детей и один военный получили шанс на полноценную жизнь благодаря пересадке донорских органов. Донором для всех пациентов стал 17-летний юноша. Он попал в автокатастрофу — несмотря на все усилия медиков, спасти парня не удалось, поэтому родные дали согласие на посмертное донорство. Сейчас вы видите кадры прощального коридора: врачи провожают своего пациента, склонив головы в знак благодарности. В этот момент хирурги Института сердца уже были на вокзале — им предстояло отправиться в командировку. Поездку срочно отменили, специалисты вернулись в клинику и провели вторую в Украине пересадку легких ребенку — 17-летней девушке. Почку еще одному ребенку пересадили в Первом медицинском объединении Львова, а в Центре кардиологии и кардиохирургии пересадили сердце 40-летнему военному. Еще две детские трансплантации — почки и печени — провели в «Охматдете». На связи со студией — Олег Годик, хирург-трансплантолог, профессор, руководитель программы органной трансплантации больницы «Охматдет».