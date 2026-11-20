500 ракет и дронов! Удар по мостам Киева, взрывы во Львове и ракеты в Польше!

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Украина приходит в себя после одной из самых масштабных комбинированных атак за последний год: враг выпустил более 500 ракет и беспилотников. В Киеве под прицелом оказались сразу три ключевые переправы через Днепр, повреждены объекты критической инфраструктуры, дипломатические учреждения и исторические достопримечательности в центре города, погибли и ранены. В то же время во Львове разрушены железнодорожная станция и введены экстренные отключения света, а во время ударов по западу страны российская ракета пересекла польскую границу.

В этом видео ТСН – подробная хроника тяжелейшей недели, последствия ударов по Киеву, Одессе, Днепру, Харькову и Львову, эксклюзивные кадры с мест попаданий, а также международная реакция на падение ракеты на территории Польши и созыв Совбеза ООН.