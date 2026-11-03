6000 атак на железную дорогу! Как машинисты вывозят людей из-под прицельных ударов дронов

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Более 6000 атак с начала полномасштабного вторжения — в среднем по 4 удара ежедневно наносит Россия по украинской железной дороге. Враг целенаправленно наносит удары не только по путям и подстанциям, но и устраивает циничную охоту на пассажирские поезда и бригады ремонтников с помощью реактивных дронов. С первых дней большой войны, когда железнодорожники эвакуировали более 4 миллионов человек и 120 тысяч животных, и по сей день железная дорога остается артерией жизни страны. Корреспондент ТСН Елена Гущик рассказывает, с какими беспрецедентными вызовами сталкивается «Укрзализныця»: машинисты делятся историями спасения сотен пассажиров во время повторных атак дронов, рассказывают о работе центров отслеживания угроз и ежедневном ремонте разрушенной инфраструктуры. О несокрушимости людей со стальными нервами смотрите в нашем специальном репортаже, приуроченном к Дню железнодорожника.