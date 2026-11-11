Ад в Черноморске: люди умирали во время операций после страшного удара

Реклама

Три человека погибли и по меньшей мере 11 получили ранения в результате вражеского удара по рынку Черноморска в Одесской области: примерно в полдень россияне прицельно выпустили реактивный дрон по скоплению людей, не успевших пройти до укрытия. Ударной волной и обломками сокрушило торговые павильоны, а повторным попаданием россияне разрушили расположенный рядом частный дом. Тяжело раненых каретами скорой срочно доставили в больницу, однако двух пациентов медикам спасти не удалось — они скончались на операционном столе. Все подробности с места трагедии расскажет корреспондент ТСН Сергей Осадчук.