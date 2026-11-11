ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
7

Ад в Черноморске: люди умирали во время операций после страшного удара

Ад в Черноморске: люди умирали во время операций после страшного удара

Ад в Черноморске: люди умирали во время операций после страшного удара

Три человека погибли и по меньшей мере 11 получили ранения в результате вражеского удара по рынку Черноморска в Одесской области: примерно в полдень россияне прицельно выпустили реактивный дрон по скоплению людей, не успевших пройти до укрытия. Ударной волной и обломками сокрушило торговые павильоны, а повторным попаданием россияне разрушили расположенный рядом частный дом. Тяжело раненых каретами скорой срочно доставили в больницу, однако двух пациентов медикам спасти не удалось — они скончались на операционном столе. Все подробности с места трагедии расскажет корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Дата публикации
Количество просмотров
7

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie