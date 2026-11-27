Ад в Краматорске и Орехове: бойцы вывели мать сослуживца из-под обстрелов

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Эвакуация мирных жителей из прифронтовых городов становится все более опасной. В Краматорске из-за постоянных обстрелов и отсутствия элементарных условий полицейские подразделения «Белый Ангел» ежедневно рискуют жизнью, чтобы вывезти маломобильных людей, раненых и семьи с детьми, которые откладывали эвакуацию до последнего.

В то же время в разрушенном Орехове развернулась настоящая спецоперация бойцов 65-й ОМБр: защитники проникли вглубь города, чтобы спасти мать своего сослуживца. Женщина скрывалась в подвалах после того, как снаряд унес жизнь её мужа, которого она собственноручно похоронила во дворе. Несколько суток в темноте под дождем, спасаясь от вражеских дронов, военные выводили пожилую женщину к точке эвакуации.

Смотрите в сюжете ТСН впечатляющую историю спасения и трогательные кадры встречи воина с родной мамой после года разлуки.