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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
94

Ад в западных областях: небо над Луцком затянуло дымом! ТСН в эпицентре ударов

Ад в западных областях: небо над Луцком затянуло дымом! ТСН в эпицентре ударов

Ад в западных областях: небо над Луцком затянуло дымом! ТСН в эпицентре ударов

Под атакой оккупантов оказались западные регионы Украины. В Луцке посреди дня — попадание в супермаркет: там 6 погибших и 13 раненых, один из них — в критическом состоянии. А в Ровно пострадал частный сектор: восемь пострадавших, среди них — ребенок. За последствиями российского террора следила Анна Махно. Тем временем россияне атаковали Запорожье ракетами «Бандероль». Два удара нанесли по частному сектору. В результате попаданий ранены три человека. Корреспондент ТСН Дарья Назарова была на месте обстрела. Она расскажет подробнее.

Дата публикации
Количество просмотров
94

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