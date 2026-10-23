Адаптивный теннис для ветеранов: как в Одессе раненые бойцы проходят реабилитацию на корте

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После ранений учатся жить заново. Иногда помогают протезы, а иногда теннисная ракетка и люди, которые понимают без лишних слов. В Одессе прошел всеукраинский финал адаптивного тенниса для ветеранов «Южный сет». На корт вышли те, кто еще недавно боролся за жизнь. Для них важен не столько счет на табло, сколько возможность почувствовать: они не сами. О возвращающем к жизни теннис — корреспондент ТСН Сергей Осадчук.