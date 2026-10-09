Алексей Филюк: миллионы просмотров и скандалы! Тайны самого известного священника-блогера

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Полмиллиарда просмотров ежемесячно, десятки видео ежедневно и миллионы подписчиков по всему миру. В небольшой деревне в Тернопольской области живет уникальный священник, волонтер и видеоблогер — отец Алексей Филюк. Каждый вечер он выходит в прямой эфир с молитвами, а днем показывает свою обычную сельскую жизнь: консервирует, собирает грибы, делает ремонт и воспитывает приемных сыновей, которых забрал из детских домов. Несмотря на огромную популярность, отца нередко безжалостно критикуют — от сторонников церковных предрассудков и патриархата до тех, кто упрекает его в «жизни напоказ» и заработках в Сети. Сколько на самом деле зарабатывает священник, как пережил развод с женой и почему не боится говорить правду в глаза хейтерам — смотрите в репортаже корреспондента ТСН Александра Загороднего.