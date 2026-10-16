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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
29

Арендный бум во Львове: во сколько обойдется снять простейшую квартиру?

Арендный бум во Львове: во сколько обойдется снять простейшую квартиру?

Арендный бум во Львове: во сколько обойдется снять простейшую квартиру?

Спасаются от обстрелов переездом. Многие украинцы, которые не в силах терпеть ежедневные российские обстрелы, релоцируются в западные области. После заявлений мэра Кличко выезжать из столицы, многие киевляне присматривают во Львов. И найти квартиру для аренды не так-то просто. Риэлторы говорят: количество звонков от желающих ежедневно растет, а цены на жилье растут. Сколько стоит жилье во Львове и какие квартиры пользуются наибольшим спросом — корреспондентка ТСН Маричка Кужик расскажет.

Дата публикации
Количество просмотров
29

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