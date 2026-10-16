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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
144

Атака на Запад: в Луцке — отключение электричества и утечка аммиака, в Ровно уничтожен ТРЦ! Горит нефтебаза

Атака на Запад: в Луцке — отключение электричества и утечка аммиака, в Ровно уничтожен ТРЦ! Горит нефтебаза

Атака на Запад: в Луцке — отключение электричества и утечка аммиака, в Ровно уничтожен ТРЦ! Горит нефтебаза

Весь день западные области Украины находятся под массированным ударом врага: Ровенская, Волынская и Хмельницкая области страдают от жестоких российских атак. Есть погибший и десятки пострадавших.

В Ровно разрушен торговый центр, лицей и жилые дома — по области было выпущено около полусотни вражеских ракет. На Волыни оккупанты нанесли удары по предприятиям: сгорели грузовики и произошла утечка аммиака, которую ликвидировали спасатели. Луцк оказался в блэкауте — город остался без света, остановился электротранспорт, а вода подается с перебоями. В то же время в Хмельницкой области спасатели ликвидировали масштабный пожар на нефтебазе под угрозой повторных ударов.

Последствия масштабного обстрела запада Украины и рассказы очевидцев — в прямом эфире корреспондентки ТСН Анны Махно.

Дата публикации
Количество просмотров
144

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