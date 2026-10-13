Автобус вспыхнул через секунды: воспоминания пассажиров, выживших во время удара по Краматорску

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В Днепре врачи круглосуточно борются за жизнь тяжелораненых пассажиров, оказавшихся в эпицентре циничного удара по двум рейсовым автобусам в Краматорске. Тогда вражеская атака унесла жизни 30 человек, еще более двух десятков получили ранения. Когда спасатели тушили огонь и вытаскивали людей, оккупанты нанесли повторный удар. Выжившие и пришедшие в себя рассказали корреспондентке ТСН Ольге Павловской о пережитом аде: как выпрыгивали из охваченных пламенем салонов и ползли на коленях под новыми взрывами. Подробности спасения и состояние пострадавших – смотрите в сюжете.