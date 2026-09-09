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ТСН в социальных сетях

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Автобусы брали штурм! Стало ли киевлянам легче ездить на левый берег?

Автобусы брали штурм! Стало ли киевлянам легче ездить на левый берег?

Автобусы брали штурм! Стало ли киевлянам легче ездить на левый берег?

Как украинская столица будет преодолевать транспортный коллапс? Ежедневные, а иногда и ежечасные тревоги в Киеве уже сделали переполненный транспорт и заблокированные мосты обыденностью для горожан, особенно когда речь идет о дороге с левого на правый берег. Люди часами ждут остановок, а затем буквально штурмом берут салоны автобусов, чтобы просто добраться домой. На кризис уже отреагировали в Кабмине: премьер собрал срочное совещание и выдвинул ультиматум столичным властям. Чего требует правительство и как отвечает город – все детали ежедневного испытания для киевлян собрали корреспонденты ТСН.

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