Автобусы брали штурм! Стало ли киевлянам легче ездить на левый берег?

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Как украинская столица будет преодолевать транспортный коллапс? Ежедневные, а иногда и ежечасные тревоги в Киеве уже сделали переполненный транспорт и заблокированные мосты обыденностью для горожан, особенно когда речь идет о дороге с левого на правый берег. Люди часами ждут остановок, а затем буквально штурмом берут салоны автобусов, чтобы просто добраться домой. На кризис уже отреагировали в Кабмине: премьер собрал срочное совещание и выдвинул ультиматум столичным властям. Чего требует правительство и как отвечает город – все детали ежедневного испытания для киевлян собрали корреспонденты ТСН.