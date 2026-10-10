ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
106

Балистический удар по Киеву и трагедия в Запорожье: последствия массированной атаки и реакция Зеленского

Балистический удар по Киеву и трагедия в Запорожье: последствия массированной атаки и реакция Зеленского

Балистический удар по Киеву и трагедия в Запорожье: последствия массированной атаки и реакция Зеленского

Враг нанес массированные удары по украинским городам. Среди бела дня Киев подвергся атаке баллистическими ракетами – зафиксированы попадания и падение обломков в Оболонском и Соломенском районах, есть раненые, из-за повреждений энергетической инфраструктуры возникли перебои с электричеством и водоснабжением, остановился электротранспорт. Тем временем в Запорожье продолжаются масштабные спасательные работы после жестоких ударов авиабомбами по жилым кварталам, где погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Президент Владимир Зеленский отреагировал на террор против гражданского населения и заявил, что Москва обязательно получит ответ. Все подробности, кадры с мест ударов и анализ ситуации в энергетике столицы — смотрите на ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
106

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie