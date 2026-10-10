Балистический удар по Киеву и трагедия в Запорожье: последствия массированной атаки и реакция Зеленского

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Враг нанес массированные удары по украинским городам. Среди бела дня Киев подвергся атаке баллистическими ракетами – зафиксированы попадания и падение обломков в Оболонском и Соломенском районах, есть раненые, из-за повреждений энергетической инфраструктуры возникли перебои с электричеством и водоснабжением, остановился электротранспорт. Тем временем в Запорожье продолжаются масштабные спасательные работы после жестоких ударов авиабомбами по жилым кварталам, где погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Президент Владимир Зеленский отреагировал на террор против гражданского населения и заявил, что Москва обязательно получит ответ. Все подробности, кадры с мест ударов и анализ ситуации в энергетике столицы — смотрите на ТСН.