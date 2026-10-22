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ТСН в социальных сетях

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12

Балистика вместо мира: что на самом деле скрывают ракеты РФ и каков план на зиму?

Балистика вместо мира: что на самом деле скрывают ракеты РФ и каков план на зиму?

Балистика вместо мира: что на самом деле скрывают ракеты РФ и каков план на зиму?

Массированный ракетный террор в Киеве сразу после громких дипломатических переговоров. Этой ночью Россия выпустила по столице десятки ракет, в частности применив кассетные баллистические «Искандеры» по густонаселённым и историческим районам города. Более десятка пострадавших, повреждена станция «скорой помощи», разрушена инфраструктура и перекрыто движение между берегами. Как враг обходит международные санкции и чьи детали обнаружили в сбитом снаряде специалисты ГУР? Какие 7 системных целей определил агрессор для ударов по энергетике на эту зиму и к каким сценариям уже подготовились в Украине? Все подробности ракетной атаки, репортаж с места событий и комментарии экспертов — смотрите в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
12

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