Балистика вместо мира: что на самом деле скрывают ракеты РФ и каков план на зиму?

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Массированный ракетный террор в Киеве сразу после громких дипломатических переговоров. Этой ночью Россия выпустила по столице десятки ракет, в частности применив кассетные баллистические «Искандеры» по густонаселённым и историческим районам города. Более десятка пострадавших, повреждена станция «скорой помощи», разрушена инфраструктура и перекрыто движение между берегами. Как враг обходит международные санкции и чьи детали обнаружили в сбитом снаряде специалисты ГУР? Какие 7 системных целей определил агрессор для ударов по энергетике на эту зиму и к каким сценариям уже подготовились в Украине? Все подробности ракетной атаки, репортаж с места событий и комментарии экспертов — смотрите в ТСН.