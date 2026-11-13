Бесплатный отдых в горах! Государственная программа для детей из прифронтовых зон: как получить путевку

Реклама

Школьники в возрасте от 7 до 18 лет из прифронтовых и наиболее пострадавших регионов Украины имеют возможность отдохнуть от сирен, взрывов и стресса в живописных безопасных Карпатах. Государственная программа всеукраинского проекта «Карпатская смена» создана для детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей. В приоритете – дети военнослужащих, сироты, эвакуированные и дети, вырвавшиеся из временной оккупации. Проезд, питание, проживание в безопасных лагерях с сертифицированными укрытиями, досуг и психологическая поддержка полностью покрываются государством. Как родителям быстро оформить заявление, какие документы подготовить, есть ли какие-либо скрытые платежи и распространят ли программу на жителей Киева – в эфире ТСН объяснила директор департамента социальной защиты населения Закарпатской ОВА Ольга Травина.