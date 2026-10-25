Беспорядки и столкновения на улицах Европы! Ультраправые уже повернули ситуацию в свою пользу!

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Евросоюз вновь охватили масштабные протесты. Во многих городах происходят жесткие столкновения протестующих с полицией, погромы и задержания. В Италии, Испании и Франции молодежь разбивала витрины, поджигала автомобили и нападала на правоохранителей. Основные причины массового недовольства граждан — жилищный кризис, высокие цены и социальная незащищенность. Франция уже две субботы подряд живет в условиях протестов. 17 октября манифестации закончились масштабными погромами и грабежами. Все это видела собственными глазами Лидия Таран — собственный корреспондент «Укринформа» во Франции. Она в прямом эфире для ТСН.Тижня рассказала о событиях.