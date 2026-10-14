ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
17

Беспрецедентный прогресс в процессе вступления в ЕС! Украина открыла ещё 2 кластера — какой ценой?

Беспрецедентный прогресс в процессе вступления в ЕС! Украина открыла ещё 2 кластера — какой ценой?

Беспрецедентный прогресс в процессе вступления в ЕС! Украина открыла ещё 2 кластера — какой ценой?

Украина и ЕС открыли ещё два переговорных кластера. Накануне в Люксембурге завершилась межправительственная конференция, которая знаменует новый этап продвижения Украины в Евросоюз. Открыть следующие кластеры удалось после того, как украинский парламент расширил права национальных меньшинств, на чем настаивала Венгрия. После этого Будапешт снял свои возражения. Подробнее об этом важном решении Евросоюза расскажет корреспондентка «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряна Степаненко.

Дата публикации
Количество просмотров
17

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie