Беспрецедентный прогресс в процессе вступления в ЕС! Украина открыла ещё 2 кластера — какой ценой?

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Украина и ЕС открыли ещё два переговорных кластера. Накануне в Люксембурге завершилась межправительственная конференция, которая знаменует новый этап продвижения Украины в Евросоюз. Открыть следующие кластеры удалось после того, как украинский парламент расширил права национальных меньшинств, на чем настаивала Венгрия. После этого Будапешт снял свои возражения. Подробнее об этом важном решении Евросоюза расскажет корреспондентка «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряна Степаненко.