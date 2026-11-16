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ТСН в социальных сетях

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Без осуждений и косых взглядов: в Закарпатье устроили уникальный уикенд для особых семей

Без осуждений и косых взглядов: в Закарпатье устроили уникальный уикенд для особых семей

Без осуждений и косых взглядов: в Закарпатье устроили уникальный уикенд для особых семей

Родители, воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями, ежедневно находятся в колоссальном эмоциональном и физическом напряжении 24/7, постоянно борясь с непониманием внешнего мира. Чтобы дать им возможность наконец выдохнуть, в Закарпатье, в курортном поселке Поляна, волонтеры пространства "Звездочки на земле" организовали особый уикенд перезагрузки. Пока мамы рисуют с психологами и делятся жизненным опытом, дети часами увлеченно занимаются с мастерами и волонтерами – для некоторых это первые в жизни самостоятельные часы без тревоги. Среди участниц – полицейская Екатерина с сыном Артемом, вынужденно покинувшими обстрелянную Салтовку в Харькове. Смотрите в щемящем репортаже журналистки ТСН Ольги Пахар, как простые вещи возвращают родителям силы жить по полной.

Дата публикации
Количество просмотров
6

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