Без уступок Кремлю: с какими козырями украинская делегация отправляется на переговоры

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Впервые после 9-месячной паузы делегации Украины, США и России могут вновь сесть за стол переговоров в Абу-Даби. Пока Дональд Трамп интригует мир заявлениями о некой «большой сделке, которая охватит всю Европу», а Путин усиливает ракетный террор Киева из-за краха своих планов на фронте, украинская дипломатия разворачивает собственную контрдействие.

Президент Владимир Зеленский провел экстренный дипломатический раунд в Берлине и принял участие в Иберо-американском саммите в Испании, согласовывая общую позицию с ключевыми союзниками в ЕС и НАТО. Кто пытается вытеснить европейцев из-за стола переговоров, какие детали закрытых бесед лидеров удалось зафиксировать нашей съёмочной группе и с какими неожиданными козырями Украина подходит к встрече в ОАЭ — смотрите в эксклюзивном репортаже Елены Черняковой в ТСН.Тижни.