Более 1000 ракет для ПВО и миллиарды евро! Итоги "Рамштайна" и помощь ЕС

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Важные новости из Брюсселя: союзники объявили о новом уровне поддержки Украины на заседании в формате «Рамштайн» и встречах в рамках ЕС. Великобритания выделяет пакет на 240 миллионов фунтов стерлингов, который включает более тысячи ракет малой дальности для противовоздушной обороны, пусковые установки и радары. Германия выделяет сотни миллионов долларов на закупку систем вооружения, в частности ракет для Patriot, а также подтверждает поставки IRIS-T, беспилотников и боеприпасов для истребителей F-16. В то же время Евросоюз перечислил новый транш в размере 1,7 млрд евро на укрепление обороны и закупку дронов, а партнеры выделили 70 млн евро на разминирование украинских территорий. Корреспондентки ТСН Наталья Фибриг и Елена Гущик рассказывают обо всех основных договоренностях, новых требованиях Москвы и реакции европейских дипломатов.