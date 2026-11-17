Большое обострение в Польше: страна готовится выйти из ЕС?!

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В Польше продолжается острое политическое противостояние между президентом Каролем Навроцким и правительством премьер-министра Дональда Туска: кульминацией конфликта стал масштабный кризис вокруг контроля над Конституционным трибуналом, который способен блокировать решения Кабинета министров. Из-за позиции польского лидера с Навроцким перестали здороваться и разговаривать еврокомиссары, а в общественное пространство все активнее вбрасывают мысли о возможном выходе Польши из Евросоюза. В то же время Варшава остается нашим ближайшим соседом и стратегическим партнером, от властей которого зависит дальнейшая поддержка Украины. Утихла ли политическая буря и как она повлияла на украинско-польские отношения — в эфире ТСН рассказал Валентин Балюк, доктор политических наук, руководитель Центра Восточной Европы в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине.