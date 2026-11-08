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ТСН в социальных сетях

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Видео
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Бунт в Петропавловской Борщаговке: кто нанял «псевдомедичку» и зачем на место прибыл Буданов

Бунт в Петропавловской Борщаговке: кто нанял «псевдомедичку» и зачем на место прибыл Буданов

Бунт в Петропавловской Борщаговке: кто нанял «псевдомедичку» и зачем на место прибыл Буданов

Громкий скандал в Петропавловской Борщаговке: как провокация превратилась в штурм закрытого объекта и едва не сыграла на руку кремлевской пропаганде. Женщина на коленях, обвинения в бесчеловечных пытках, разъяренная толпа и бросание камней в военных — всё это транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Но что из этого правда, а что — отработанная схема? Следствие выяснило: так называемая врач давно не имеет отношения к официальной медицине, её услуги по псевдоспасению и силовому давлению оценивались в 107 тысяч гривен, а целью мог быть срыв военной службы. Ситуация стала настолько неконтролируемой, что на место событий срочно прибыли глава Офиса президента Кирилл Буданов и руководство Нацгвардии. Подробности — в репортаже ТСН.Тижня от Натальи Ярмолы и Ивана Воробьёва.

Дата публикации
Количество просмотров
8

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