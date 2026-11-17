Бюджет-2027: конец «Нацкешбеку», рекордное количество поправок и повышение зарплат

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Роксолана Пидласа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, в эфире ТСН рассказала, какие поправки к бюджету страны внесли народные депутаты ко второму чтению и когда состоится их рассмотрение? Чем будем покрывать дефицит в 1,6 триллиона? Сколько мы ожидаем получить от детенизации экономики и пресечения налоговых схем? Подробности — на видео.