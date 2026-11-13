Часть Киевщины может остаться без света на 20 часов

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Из-за аварии на линии 110 кВ часть Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевщины может оставаться без света до 18-20 часов. Об этом 13 ноября сообщил глава Гатненской гррмади Александр Паламарчук после разговора с представителями ДТЭК. По его словам, сейчас действует только одна очередь отключений. Примерно электроэнергию будут подавать на 2-3 часа, после чего ее может не быть в течение 18-20 часов. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.