«Черная пятница» без ажиотажа! Что происходит в ТРЦ Киева, несмотря на скидки до 70%?

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Красные ценники и обещания скидок до минус 70%, но без традиционной толчеи у касс. В этом прямом эфире из столичного торгово-развлекательного центра корреспондентка ТСН Кристина Черновалова покажет, какая атмосфера царит в магазинах в вечер «Черной пятницы». Узнайте, сколько сейчас покупателей в ТРЦ Киева, действительно ли украинцы стали меньше покупать или ажиотаж просто переместился в онлайн-магазины.