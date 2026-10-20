ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
70

Черные сутки: ударили прямо по детям! Последствия комбинированной атаки на Киев, Харьков и регионы

Черные сутки: ударили прямо по детям! Последствия комбинированной атаки на Киев, Харьков и регионы

Черные сутки: ударили прямо по детям! Последствия комбинированной атаки на Киев, Харьков и регионы

Массированная и безжалостная атака по городам Украины: враг бьет по мирным кварталам, гражданской инфраструктуре и энергетике.

В Новой Водолаге на Харьковщине объявлен день траура – ​​оккупанты направили реактивный дрон прямо в центральный парк, где отдыхали семьи. Погибли шесть человек, среди которых младенец и школьница, еще 15 ранены.

Киев потерпел ночные и дневные удары баллистикой и дронами: поврежден торговый центр, станция метро, ​​учебные заведения и медучреждение, есть погибшие на Одесской трассе и в области.

Также под ударами оказались Краматорск, Днепр, Запорожье, Хмельницкая, Ровенская, Одесская и Житомирская.

Все эксклюзивные кадры из мест попаданий, разбор завалов и показания очевидцев – смотрите в репортажах ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
70

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie