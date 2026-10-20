Черные сутки: ударили прямо по детям! Последствия комбинированной атаки на Киев, Харьков и регионы

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Массированная и безжалостная атака по городам Украины: враг бьет по мирным кварталам, гражданской инфраструктуре и энергетике.

В Новой Водолаге на Харьковщине объявлен день траура – ​​оккупанты направили реактивный дрон прямо в центральный парк, где отдыхали семьи. Погибли шесть человек, среди которых младенец и школьница, еще 15 ранены.

Киев потерпел ночные и дневные удары баллистикой и дронами: поврежден торговый центр, станция метро, ​​учебные заведения и медучреждение, есть погибшие на Одесской трассе и в области.

Также под ударами оказались Краматорск, Днепр, Запорожье, Хмельницкая, Ровенская, Одесская и Житомирская.

Все эксклюзивные кадры из мест попаданий, разбор завалов и показания очевидцев – смотрите в репортажах ТСН.