Что на самом деле обсуждали в Абу-Даби? Зеленский впервые раскрыл карты

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Прекратить военную поддержку Украины и вернуться к границам 1997 года. Такие требования к НАТО выдвинула Россия на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Издание получило копию документа, который представители Кремля распространили во время переговоров. А президент Зеленский заявил, что США впервые предложили обсудить вступление Украины в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса, об этом он сообщил во время беседы с журналистами. Также Зеленский прокомментировал громкое расследование «Карфаген». Главное из заявлений Владимира Зеленского — смотрите.