ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
44

Что на самом деле обсуждали в Абу-Даби? Зеленский впервые раскрыл карты

Что на самом деле обсуждали в Абу-Даби? Зеленский впервые раскрыл карты

Что на самом деле обсуждали в Абу-Даби? Зеленский впервые раскрыл карты

Прекратить военную поддержку Украины и вернуться к границам 1997 года. Такие требования к НАТО выдвинула Россия на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Издание получило копию документа, который представители Кремля распространили во время переговоров. А президент Зеленский заявил, что США впервые предложили обсудить вступление Украины в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса, об этом он сообщил во время беседы с журналистами. Также Зеленский прокомментировал громкое расследование «Карфаген». Главное из заявлений Владимира Зеленского — смотрите.

Дата публикации
Количество просмотров
44

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie