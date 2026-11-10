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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
90

Что обнаружили в больнице, где Федишин потеряла ребенка? Новые обстоятельства трагедии

Что обнаружили в больнице, где Федишин потеряла ребенка? Новые обстоятельства трагедии

Что обнаружили в больнице, где Федишин потеряла ребенка? Новые обстоятельства трагедии

Проверка львовской больницы, где потеряла ребенка певица Ирина Федишин: инспекцию инициировало Министерство здравоохранения. В учреждении уже произошел ряд изменений — в частности, уволили врача, которая осматривала беременную прямо у нее дома. Сама же Ирина Федишин опубликовала откровенный пост в соцсетях, где изложила все обстоятельства трагедии. Это вызвало огромную волну сочувствия: в ответ женщины начали делиться собственными историями о халатности медиков. Все подробности — расскажет корреспондент ТСН Маричка Кужик.

Дата публикации
Количество просмотров
90

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