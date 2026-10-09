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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
21

Что произойдет с мобильной связью во время отключений электроэнергии? Сценарии на зиму от Минцифры

Что произойдет с мобильной связью во время отключений электроэнергии? Сценарии на зиму от Минцифры

Что произойдет с мобильной связью во время отключений электроэнергии? Сценарии на зиму от Минцифры

Россия продолжает массированно атаковать украинскую критическую инфраструктуру, пытаясь оставить украинцев не только в темноте и холоде, но и в полной цифровой изоляции. Угрожает ли нам тотальный коллапс мобильной связи этой зимой, как защищают государственные реестры в подземных дата-центрах и как технология Direct to Cell от SpaceX позволит отправлять сообщения даже без сети — в эфире ТСН рассказала министр цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Дата публикации
Количество просмотров
21

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