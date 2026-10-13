ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
35

Что сказала сама Лина Костенко? Создатели спектакля "Маруся Чурай" впервые встретились с живой легендой!

Что сказала сама Лина Костенко? Создатели спектакля "Маруся Чурай" впервые встретились с живой легендой!

Что сказала сама Лина Костенко? Создатели спектакля "Маруся Чурай" впервые встретились с живой легендой!

Событие, всколыхнувшее культурную жизнь столицы! В Киев с триумфом приехал знаковый спектакль "Маруся Чурай" Ивано-Франковского национального академического драмтеатра, созданный по бессмертному историческому роману в стихах Лины Костенко. Главной сенсацией и самым трогательным событием гастролей стал исторический момент: актеры и режиссер-постановщик впервые смогли лично пообщаться с самой автором – легендарной украинской поэтессой Линой Костенко. Как живая легенда восприняла современное сценическое воплощение своего шедевра, какие искренние эмоции царили за кулисами и кто из известных деятелей пришел на столичный показ – своими глазами видели журналисты ТСН Александр Загородний и Маричка Падалко.

Дата публикации
Количество просмотров
35

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie