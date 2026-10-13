Что сказала сама Лина Костенко? Создатели спектакля "Маруся Чурай" впервые встретились с живой легендой!

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Событие, всколыхнувшее культурную жизнь столицы! В Киев с триумфом приехал знаковый спектакль "Маруся Чурай" Ивано-Франковского национального академического драмтеатра, созданный по бессмертному историческому роману в стихах Лины Костенко. Главной сенсацией и самым трогательным событием гастролей стал исторический момент: актеры и режиссер-постановщик впервые смогли лично пообщаться с самой автором – легендарной украинской поэтессой Линой Костенко. Как живая легенда восприняла современное сценическое воплощение своего шедевра, какие искренние эмоции царили за кулисами и кто из известных деятелей пришел на столичный показ – своими глазами видели журналисты ТСН Александр Загородний и Маричка Падалко.